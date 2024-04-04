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Минюст Австрии ужесточит законодательство о шпионаже после задержания агента РФ

Австрия, Четверг 04 апреля 2024 17:34
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Минюст Австрии ужесточит законодательство о шпионаже после задержания агента РФ Архивное фото: министр юстиции Австрии Альма Задич (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В правительстве Австрии предложили усовершенствовать наказание за шпионскую деятельность. Причиной этого стало недавнее задержание российского агента.

Об этом заявил министр юстиции Австрии Альма Задич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ORF.

Австрия хочет, чтобы шпионаж в пользу иностранных спецслужб карался не только в том случае, если он направлен против австрийских интересов.

Минюст хочет расширить понятие шпионажа. Министр Задич рассказала, что действующие "пробелы" в законодательстве необходимо закрыть.

"Мы должны обеспечить, чтобы вся шпионская деятельность в Австрии была наказуема, независимо от того, против кого она направлена", - добавила глава Минюста.

Соответствующий проект уже разрабатывается и министр ожидает скорого принятия решения.

Шпионаж за ООН не наказывается в Австрии

В Вене расположены штаб-квартиры многочисленных международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ и ОПЕК, а также множество дипломатических миссий.

"При этом в силу сложившейся правовой ситуации Австрия считается относительно безопасным "местом работы" иностранных разведок и спецслужб", - пишет издание.

В этой стране пока наказываются только те, кто шпионит за органами власти Австрии, а не те, кто делает это в отношении ООН.

Что предшествовало

На днях сообщалось, что в Вене был арестован бывший офицер Федерального ведомства по защите конституции и борьбы с терроризмом.

В его отношении прокуратура Вены расследует злоупотребление служебным положением и ведение тайной разведки в ущерб Австрии.

Затем канцлер Австрии Карл Нехаммер решил созвать Совет национальной безопасности на 9 апреля. Причиной тому стал недавний арест российского шпиона в стране.

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