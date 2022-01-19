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Мимо Британии проплыли шесть российских десантных кораблей. Могут направляться к Украине

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Лондон, Среда 19 января 2022 15:58
Мимо Британии проплыли шесть российских десантных кораблей. Могут направляться к Украине Фото: группа боевых кораблей РФ прошла мимо Британии, может направляться к берегам Украины (facebook com mod mil rus)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Мимо берегов Великобритании прошли шесть российских десантных кораблей. Не исключено, что они могут направляться к берегам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mail Online.

По данным издания, сегодня, 19 января, мимо британского побережья прошла группа кораблей Балтийского и Северного флотов российских Военно-морских сил. В ее состав вошли десантные корабли:

  • "Королев";
  • "Минск";
  • "Калининград";
  • "Оленегорский горняк";
  • "Петр Моргунов";
  • "Георгий Победоносец".

Как отмечает издание каждый из десантных кораблей способен взять на борт до 25 бронетранспортеров. Корабельная группа была развернута три дня назад.

Пройдя побережье Великобритании российская группа кораблей повернула на юг. Пока неясно, направляется ли она к берегам Украины.

Напомним, Евросоюз пригрозил России масштабными санкциями в случае вторжения в Украину.

Отметим, в США подготовили проект санкций против России на случай вторжения в Украину, которые, в том числе затронут президента РФ Владимира Путина.

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