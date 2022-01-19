Повз Британію пропливли шість російських десантних кораблів. Можуть направлятися до України

Повз берегів Великобританії пройшли шість російських десантних кораблів. Не виключено, що вони можуть прямувати до берегів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mail Online .

За даними видання, сьогодні, 19 січня, повз британське узбережжя пройшла група кораблів Балтійського і Північного флотів російських Військово-Морських сил. До її складу увійшли десантні кораблі:

"Королева";

"Мінськ";

"Калінінград";

"Оленегорський гірник";

"Петро Моргунов";

"Георгій Побідоносець".

Як зазначає видання кожен з десантних кораблів здатний взяти на борт до 25 бронетранспортерів. Корабельна група була розгорнута три дні тому.

Пройшовши узбережжя Великобританії російська група кораблів повернула на південь. Поки неясно, чи прямує вона до берегів України.