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Повз Британію пропливли шість російських десантних кораблів. Можуть направлятися до України

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Лондон, Середа 19 січня 2022 15:58
Повз Британію пропливли шість російських десантних кораблів. Можуть направлятися до України Фото: Група бойових кораблів РФ пройшла повз Британію, може прямувати до берегів України (facebook com mod mil rus)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Повз берегів Великобританії пройшли шість російських десантних кораблів. Не виключено, що вони можуть прямувати до берегів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mail Online.

За даними видання, сьогодні, 19 січня, повз британське узбережжя пройшла група кораблів Балтійського і Північного флотів російських Військово-Морських сил. До її складу увійшли десантні кораблі:

  • "Королева";
  • "Мінськ";
  • "Калінінград";
  • "Оленегорський гірник";
  • "Петро Моргунов";
  • "Георгій Побідоносець".

Як зазначає видання кожен з десантних кораблів здатний взяти на борт до 25 бронетранспортерів. Корабельна група була розгорнута три дні тому.

Пройшовши узбережжя Великобританії російська група кораблів повернула на південь. Поки неясно, чи прямує вона до берегів України.

Нагадавши, Євросоюз пригрозив Росії масштабними санкціями у разі вторгнення в Україну.

Зазначимо, у США підготували проєкт санкцій проти Росії на випадок вторгнення в Україну, які, в тому числі торкнуться президента РФ Володимира Путіна.

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Великобританія Російська Федерація
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