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Мільйонні збитки для РФ. Буданов розповів про секретний проект ГУР

Фото: начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Українська розвідка та фонд "Повернися живим" придбали обладнання, здатне знизити наступальний потенціал Росії. Це обладнання вже завдало РФ мільйонні збитки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву начальника ГУР Кирила Буданова.

Вартість проекту становила 40 мільйонів гривень. Однак його деталі не розкриваються.

"З огляду на секретність, ми не можемо розкрити деталей цієї співпраці, але її результати точно відобразяться на полі бою. За нашими підрахунками, лише за жовтень проєкт, який ми між собою називаємо «Black box», завдав росії збитків на мільйони доларів. Спільно з благодійниками та усіма небайдужими українцями ми й надалі будемо впливати на бойову спроможність ворога", - зазначив Буданов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна запустила збір коштів на перший у світі флот морських безпілотників. Вони допоможуть українським військовим захистити морську акваторію.

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