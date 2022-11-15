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Миллионные убытки для РФ. Буданов рассказал о секретном проекте ГУР

Фото: начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинская разведка и фонд "Вернись живым" приобрели оборудование, способное снизить наступательный потенциал России. Это оборудование уже нанесло РФ миллионные убитки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника ГУР Кирилла Буданова.

Стоимость проекта составила 40 миллионов гривен. Однако его детали не расскрываются.

"Учитывая секретность, мы не можем раскрыть деталей этого сотрудничества, но его результаты точно отразятся на поле боя. По нашим подсчетам, только за октябрь проект, который мы между собой называем Black box, нанес России ущерб на миллионы долларов. Совместно с благотворителями и всеми небезразличными украинцами мы и дальше будем влиять на боевую способность врага", - отметил Буданов.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина запустила сбор средств на первый в мире флот морских беспилотников. Они помогут украинским военным защитить морскую акваторию.

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