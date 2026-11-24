Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) розширили коло підозрюваних у схемі вимагання відкатів. Від компаній вимагали 10% від суми договорів з підрядними організаціями.

Підозру отримав посадовець Полтавської міської ради. Його дії кваліфікували за частиною 3 статті 369 КК України. Розмір неправомірної вигоди - понад 3 мільйони гривень.

За даними слідства, службові особи Управління житлово-комунального господарства Полтавської міськради діяли у змові з колишнім заступником голови обласної ради та двома депутатами міської ради.

Вони систематично вимагали й отримували неправомірну вигоду від підрядників.

Наразі у справі 11 підозрюваних. Слідство триває, встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до злочину.

Нагадаємо, у червні в Полтавській області викрили корупційну схему на ремонті місцевих доріг. Депутат та посадовці міськради вимагали від підрядників "відкати".

Правоохоронці повідомили про підозру чотирьом особам: депутату і посадовцю Полтавської міськради, а також двом представникам підрядних компаній.