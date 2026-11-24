По делу об откатах в Полтавском горсовете появился еще один подозреваемый. В общей сложности подозрения уже имеют 11 человек, следствие продолжается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НАБУ.
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) расширили круг подозреваемых в схеме вымогания откатов. От компаний требовали 10% суммы договоров с подрядными организациями.
Подозрение получил чиновник Полтавского городского совета. Его действия квалифицировали по части 3 статьи 369 УК Украины. Размер неправомерной выгоды - более 3 миллионов гривен.
По данным следствия, должностные лица управления жилищно-коммунального хозяйства Полтавского горсовета действовали в сговоре с бывшим заместителем председателя областного совета и двумя депутатами городского совета.
Они систематически требовали и получали неправомерную выгоду от подрядчиков.
Сейчас в деле 11 подозреваемых. Следствие продолжается, устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к преступлению.
Напомним, в июне в Полтавской области разоблачили коррупционную схему на ремонте местных дорог. Депутат и чиновники горсовета требовали от подрядчиков "откаты".
Правоохранители сообщили о подозрении четырем лицам: депутату и должностному лицу Полтавского горсовета, а также двум представителям подрядных компаний.
ВАКС избрал меру пресечения для депутата. Его заключили под стражу с правом внесения залога в размере 33,28 млн грн.
Отметим, вчера, 23 ноября, бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышову сообщили о подозрении в растрате средств госбюджета.