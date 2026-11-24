Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) расширили круг подозреваемых в схеме вымогания откатов. От компаний требовали 10% суммы договоров с подрядными организациями.

Подозрение получил чиновник Полтавского городского совета. Его действия квалифицировали по части 3 статьи 369 УК Украины. Размер неправомерной выгоды - более 3 миллионов гривен.

По данным следствия, должностные лица управления жилищно-коммунального хозяйства Полтавского горсовета действовали в сговоре с бывшим заместителем председателя областного совета и двумя депутатами городского совета.

Они систематически требовали и получали неправомерную выгоду от подрядчиков.

Сейчас в деле 11 подозреваемых. Следствие продолжается, устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к преступлению.

Напомним, в июне в Полтавской области разоблачили коррупционную схему на ремонте местных дорог. Депутат и чиновники горсовета требовали от подрядчиков "откаты".

Правоохранители сообщили о подозрении четырем лицам: депутату и должностному лицу Полтавского горсовета, а также двум представителям подрядных компаний.