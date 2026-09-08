Мільйони водіїв отримали новий ШІ: Claude запрацював у CarPlay

Anthropic без гучних заяв додала підтримку Apple CarPlay у свій офіційний застосунок Claude для iPhone. Нова функція дозволяє водіям спілкуватися з чат-ботом за допомогою голосу безпосередньо під час поїздок.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Apple Developer.
Оновлена версія мобільного додатка отримала інтеграцію з автомобільною системою Apple ще на початку вересня.
При цьому розробники з Anthropic вирішили не робити гучних заяв, а в описі оновлення в App Store згадали лише про виправлення помилок і загальні покращення.
Головний акцент у CarPlay зроблено на безпеку та мінімізацію відволікання водія від дороги.
Основні характеристики роботи чатбота в авто:
Повністю голосовий режим - користувач може ініціювати новий діалог або продовжити попередню розмову із запропонованого списку.
Мінімалістичний інтерфейс - на екрані відображається лише статус роботи (слухає чи відповідає ШІ), а також кнопки вимкнення мікрофона та завершення дзвінка.
Автоматична мова - сервіс самостійно адаптується під мову користувача без додаткових налаштувань.
Попри появу чатбота на панелі приладів, його можливості суворо обмежені правилами Apple для категорії голосових застосунків.
Claude працює виключно як співрозмовник і не може керувати функціями автомобіля чи смартфона, наприклад, змінювати температуру клімат-контролю.
Крім того, активувати голосового помічника кодовою фразою неможливо - ця функція залишається ексклюзивом для Siri. Щоб розпочати діалог з Claude, водію необхідно натиснути на іконку застосунку на екрані.
Наразі CarPlay підтримує вже п'ять популярних ШІ-помічників:
Єдиним великим гравцем, який досі відсутній у цій системі, залишається Google з його сервісом Gemini.
Користування Claude в авто безкоштовне в межах стандартних лімітів тарифних планів, однак водіям слід враховувати, що тривалі сесії можуть швидко вичерпати доступний ліміт відповідей.