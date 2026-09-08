Миллионы водителей получили новый ИИ: Claude заработал в CarPlay

Anthropic без громких заявлений добавила поддержку Apple CarPlay в свое официальное приложение Claude для iPhone. Новая функция позволяет водителям общаться с чат-ботом с помощью голоса непосредственно во время поездок.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Apple Developer.
Обновленная версия мобильного приложения получила интеграцию с автомобильной системой Apple еще в начале сентября.
При этом разработчики из Anthropic решили не делать громких заявлений, а в описании обновления в App Store упомянули лишь об исправлении ошибок и общих улучшениях.
Главный акцент в CarPlay сделан на безопасность и минимизацию отвлечения водителя от дороги.
Основные характеристики работы чатбота в авто :
Полностью голосовой режим - пользователь может инициировать новый диалог или продолжить предварительный разговор из предложенного списка.
Минималистичный интерфейс - на экране отображается только статус работы (слушает или соответствует ИИ), а также кнопки выключения микрофона и завершения вызова.
Автоматическая речь - сервис самостоятельно адаптируется под язык пользователя без дополнительных настроек.
Несмотря на появление чатбот на панели приборов, его возможности строго ограничены правилами Apple для категории голосовых приложений.
Claude работает исключительно как собеседник и не может управлять функциями автомобиля или смартфона, например, изменять температуру климат-контроля.
Кроме того, активировать голосового помощника кодовой фразой невозможно - эта функция остается эксклюзивом для Siri. Чтобы начать диалог с Claude, водителю необходимо нажать иконку приложения на экране.
CarPlay поддерживает уже пять популярных ИИ-помощников:
Единственным крупным игроком, до сих пор отсутствующим в этой системе, остается Google с его сервисом Gemini.
Пользование Claude в авто бесплатно в пределах стандартных лимитов тарифных планов, однако водителям следует учитывать, что длительные сессии могут быстро исчерпать доступный лимит ответов.