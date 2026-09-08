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Миллионы водителей получили новый ИИ: Claude заработал в CarPlay

14:16 08.09.2026 Вт
2 мин
Какое главное ограничение Apple оставила для ИИ-помощника?
aimg Ольга Завада
ИИ-помощник Anthropic уже у CarPlay (фото: Pexels)

Anthropic без громких заявлений добавила поддержку Apple CarPlay в свое официальное приложение Claude для iPhone. Новая функция позволяет водителям общаться с чат-ботом с помощью голоса непосредственно во время поездок.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Apple Developer.

Основные возможности Claude в CarPlay

Обновленная версия мобильного приложения получила интеграцию с автомобильной системой Apple еще в начале сентября.

При этом разработчики из Anthropic решили не делать громких заявлений, а в описании обновления в App Store упомянули лишь об исправлении ошибок и общих улучшениях.

Главный акцент в CarPlay сделан на безопасность и минимизацию отвлечения водителя от дороги.

Основные характеристики работы чатбота в авто :

Полностью голосовой режим - пользователь может инициировать новый диалог или продолжить предварительный разговор из предложенного списка.

Минималистичный интерфейс - на экране отображается только статус работы (слушает или соответствует ИИ), а также кнопки выключения микрофона и завершения вызова.

Автоматическая речь - сервис самостоятельно адаптируется под язык пользователя без дополнительных настроек.

Читайте больше: Apple CarPlay получил разумное управление: умеющий новый режим Siri в авто

Ограничение от Apple и отсутствие Gemini

Несмотря на появление чатбот на панели приборов, его возможности строго ограничены правилами Apple для категории голосовых приложений.

Claude работает исключительно как собеседник и не может управлять функциями автомобиля или смартфона, например, изменять температуру климат-контроля.

Кроме того, активировать голосового помощника кодовой фразой невозможно - эта функция остается эксклюзивом для Siri. Чтобы начать диалог с Claude, водителю необходимо нажать иконку приложения на экране.

CarPlay поддерживает уже пять популярных ИИ-помощников:

  • ChatGPT,
  • Perplexity,
  • Grok,
  • Meta AI,
  • Claude.

Единственным крупным игроком, до сих пор отсутствующим в этой системе, остается Google с его сервисом Gemini.

Пользование Claude в авто бесплатно в пределах стандартных лимитов тарифных планов, однако водителям следует учитывать, что длительные сессии могут быстро исчерпать доступный лимит ответов.

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