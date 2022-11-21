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Мільйони українців будуть змушені залишити домівки через холоди, - прогноз ВООЗ

Фото: Ханс Клюге, директор Європейського регіонального бюро ВООЗ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Від 2 до 3 мільйонів жителів України, ймовірно, залишать свої домівки через настання холодів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію директора Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганса Клюге.

За його словами, сотні тисяч приміщень у всій Україні не мають газопостачання. Через це українці не лише не можуть приготувати їжу, а й також позбавлені опалення.

"Холодна погода може вбити. За прогнозами, в деяких районах країни температура повітря опуститься до -20 градусів. Сім'ї намагаються зігрітися, багато хто буде змушений вдатися до альтернативних методів опалення, таких як спалювання дров або генератори... Ми очікуємо, що 2-3 мільйони людей покинуть свої домівки у пошуках тепла та безпеки", - зазначив Клюге.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Покровську (Донецька область) будинки можуть залишитися без тепла через те, що мешканці багатоповерхівок самостійно втручаються у систему центрального опалення.

Також ми писали, що у деокупованій Балаклії (Харківська область) загинула сім'я з чотирьох осіб. Вони отруїлися чадним газом, коли намагалися зігрітися від газової плити.

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