Мільйони українців будуть змушені залишити домівки через холоди, - прогноз ВООЗ

Від 2 до 3 мільйонів жителів України, ймовірно, залишать свої домівки через настання холодів.

За його словами, сотні тисяч приміщень у всій Україні не мають газопостачання. Через це українці не лише не можуть приготувати їжу, а й також позбавлені опалення.

"Холодна погода може вбити. За прогнозами, в деяких районах країни температура повітря опуститься до -20 градусів. Сім'ї намагаються зігрітися, багато хто буде змушений вдатися до альтернативних методів опалення, таких як спалювання дров або генератори... Ми очікуємо, що 2-3 мільйони людей покинуть свої домівки у пошуках тепла та безпеки", - зазначив Клюге.