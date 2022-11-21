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Миллионы украинцев будут вынуждены покинуть дома из-за холодов, - прогноз ВОЗ

Фото: Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

От 2 до 3 миллионов жителей Украины, вероятно, покинут свои дома из-за наступления холодов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге.

По его словам, сотни тысяч помещений по всей Украине не имеют газоснабжения. Из-за этого украинцы не только не могут приготовить еду, но они также лишены отопления.

"Холодная погода может убить. По прогнозам, в некоторых районах страны температура воздуха опустится до -20 градусов. Семьи пытаются согреться, многие будут вынуждены прибегнуть к альтернативным методам отопления, таким как сжигание дров или генераторы… Мы ожидаем, что 2-3 миллиона человек покинут свои дома в поисках тепла и безопасности", - отметил Клюге.

Напомним, ранее стало известно, что в Покровске (Донецкая область) дома могут остаться без тепла из-за того, что жильцы многоэтажек самостоятельно вмешиваются в систему центрального отопления.

Также мы писали, что в деоккупированной Балаклее (Харьковская область) погибла семья из четверых человек. Они отравились угарным газом, когда пытались согреться от газовой плиты.

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