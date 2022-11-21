Миллионы украинцев будут вынуждены покинуть дома из-за холодов, - прогноз ВОЗ

По его словам, сотни тысяч помещений по всей Украине не имеют газоснабжения. Из-за этого украинцы не только не могут приготовить еду, но они также лишены отопления.

"Холодная погода может убить. По прогнозам, в некоторых районах страны температура воздуха опустится до -20 градусов. Семьи пытаются согреться, многие будут вынуждены прибегнуть к альтернативным методам отопления, таким как сжигание дров или генераторы… Мы ожидаем, что 2-3 миллиона человек покинут свои дома в поисках тепла и безопасности", - отметил Клюге.