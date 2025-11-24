Мільйони на хабарях. Топчиновники Держпраці організували масштабну схему поборів, - ДБР

Схему організував керівник Південно-Західного міжрегіонального управління Держпраці, яке діє в Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Він залучив до протиправної діяльності начальника управління інспекційної діяльності, його заступника, а також керівника приватної структури, який відповідав за навчання підприємців.

Зловмисники вимагали у підприємців гроші за послуги з навчання з охорони праці, які є безкоштовними. Крім того, вони видавали посвідчення працівникам без фактичного проходження курсів.

Також чиновники Держпраці вимагали гроші за безперешкодну реєстрацію декларацій-дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки, хоча вони видаються безкоштовно протягом п'яти днів.

Схема полягала у використанні певних експертних організацій для підприємців. Якщо ті зверталися до "неправильних" організацій, розгляд штучно затягувався на місяці, на відміну від "правильних", де все вирішувалося за тиждень.

Фейкові перевірки та "вирішення питань" на місці

Ще одним способом "заробітку" було вигадування перевірок, які під час воєнного стану не мали здійснюватися. Вони "включали до плану" підприємців, після чого вимагали за виключення з нього гроші.

Також зловмисники отримували гроші за приховування нещасних випадків, неоформлених працівників та ін. Вони давали підприємцям вибір: платити мільйони офіційного штрафу чи "вирішити питання" за 10-100 тисяч гривень.

Згідно з даними слідства, протягом цього року зловмисники "заробили" сотні тисяч гривень, а загалом суми хабарів можуть сягати мільйонів гривень.

В межах розслідування було проведено 40 обшуків - вилучено документи, кошти та інші матеріали, які свідчать про протиправну діяльність. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років, конфіскації майна та заборону обіймати посади.