Мільйони на дорогах: ТОП-5 масових українських автомобілів

Один з критеріїв успіху моделі – її тираж і відповідно, кількість проданих машин. Спираючись на цей постулат, автожурналісти rbc.ua склали свій рейтинг автомобілів, які випускались на розташованих на території України заводах. Деякі моделі нас відверто вразили.
Про п’ятірку найбільш масових машин, народжених в Україні, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали "УкрАвтопром", музеїв "Фаетон" та "Колеса Історії".
"Запорожець" другого покоління пережив два рестайлінги, і в перший період свого довгого конвеєрого життя був доволі модною машиною – хоча і бюджетною. Цілком сучасним він тоді був і в технічному плані, а ще відрізнявся від закордонних однокласників багатою комплектацією – хоча тоді про це мало хто здогадувався, бо експортувалася модель в обмеженій кількості. Особливою надійністю "вухатий" не відрізнявся, але прощав перевантаження, і взагалі експлуатацію в суворих умовах без належного сервісу і якісних витратних матеріалів. В наш час ця модель, як і її попередник "горбатий" ЗАЗ-965, наближається до статусу культового і стає жаданим придбанням для шанувальників ретро.
Машина, яка випускалася в двох країнах і протрималася на ринку двох економічних формацій, а вижила, до речі,0 завдяки іноземному інвестору – корейцям з Daewoo. Проте, сама по собі модель ЗАЗ-1102 "Таврія" була цілком адекватна, чому і стала основою для цілої лінійки модифікацій (понад сорок різних варіантів). Але класичний тридверний хетчбек завжди залишався найбільш популярним. Цікаво, що на межі століть "Таврія" з її ціною 2200 – 3500 доларів була однією найдешевших повноцінних машин у світі. Власне, більшість свого життя модель трималась на конвеєрі саме завдяки доступній ціні.
Просто неймовірний для великої вантажівки тираж серед усіх кременчуцьких моделей належав саме самоскиду – адже ця машина застала епоху великих будівництв по всій країні. Більше того, 12-тонні кременчуцькі самоскиди КрАЗ-256 працювали на зведенні найрізноманітніших об’єктів на п’яти континентах. Секрет його успіху – у витривалій, з великим запасом міцності конструкції, яка допускала перевантаження і впевнений рух поганими шляхами без наслідків для ресурсу. Цікаво, що у 1970-тих роках у цього КрАЗа була можливість безпосередньо позмагатись з прямими конкурентами – німецькими самоскидами Magirus-Deutz 290D26K (сьогодні це Iveco Magirus AG). Авторитетні комісії зафіксували, що “Магіруси” провели в ремонтах на 21% часу більше, ніж КрАЗ-256.
Навіть якщо б ми брали не всю лінійку ЛАЗ-695, а кожну його окрему модифікацію, тираж цього автобусу все одно був би видатним для всього європейського автопрому (скажімо, ЛАЗ-695Н мав серію 176 000 машин). Як і вся тодішня вітчизняна техніка, львівські автобуси проектувалися з великим запасом довговічності і з розрахунком на багатократні ремонти. При тому основна несуча система автобуса мала величезний ресурс, тож кожен автобус міг служити протягом кількох десятиліть. Єдиною причиною, яка вже у XXI столітті остаточно вивела тисячі 695-х з експлуатації, був ненажерливий бензиновий двигун (V8 6,0 л 150 к.с.), який проектувався в часи, коли ціна бензину всерйоз нікого не цікавила.
На фоні КрАЗів і "Таврій" Octavia українського виробництва має скромний результат. Але ж давайте врахуємо, що вона була хітом продажів вже в умовах вільного ринку, коли з нею конкурували десятки іномарок найвідоміших брендів. Більше половини своїх Skoda Octavia (A4) завод "Єврокар" у с.Соломоново (Закарпаття) випустив за методом дрібновузлового складання – тобто українська частка виробництва була достатньо великою. Цікаво, що українська Skoda впевнено тримала свій ринок навіть тоді, коли разом з нею продавалася і суто чеська Octavia А5 – машина наступного покоління.
У кожного часу – свої рекорди. І кожен сегмент авто має власну шкалу цінностей. І можна пишатись тим, що свого часу українські автозаводи змогли відзначитись у різних класах і навіть – за різних ринкових умов.
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