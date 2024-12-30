Миллионы на дорогах: ТОП-5 массовых украинских автомобилей

"Запорожец" ЗАЗ-966/-968 (1966 - 1994 гг.), 3 100 278 экз.

"Запорожец" второго поколения пережил два рестайлинга, и в первый период своей долгой конвейерной жизни был довольно модной машиной - хотя и бюджетной. Вполне современным он тогда был и в техническом плане, а еще отличался от зарубежных одноклассников богатой комплектацией - хотя тогда об этом мало кто догадывался, потому что экспортировалась модель в ограниченном количестве. Особой надежностью "ушастый" не отличался, но прощал перегрузки, и вообще эксплуатацию в суровых условиях без должного сервиса и качественных расходников. В наше время эта модель, как и ее предшественник "горбатый" ЗАЗ-965, приближается к статусу культового и становится вожделенным приобретением для поклонников ретро.

"Таврия" ЗАЗ-1102 (1987 - 2007 гг.), 425 000 экз.

Машина, которая выпускалась в двух странах и продержалась на рынке двух экономических формаций, а выжила, кстати,0 благодаря иностранному инвестору - корейцам из Daewoo. Тем не менее, сама по себе модель ЗАЗ-1102 "Таврия" была вполне адекватна, отчего и стала основой для целой линейки модификаций (более сорока различных вариантов). Но классический трехдверный хэтчбек всегда оставался наиболее популярным. Интересно, что на рубеже веков "Таврия" с ее ценой 2200 - 3500 долларов была одной самых дешевых полноценных машин в мире. Собственно, большую часть своей жизни модель держалась на конвейере именно благодаря доступной цене.

КрАЗ-256 (1966 - 1994 гг.), 278 233 экз.

Просто невероятный для большого грузовика тираж среди всех кременчугских моделей принадлежал именно самосвалу - ведь эта машина застала эпоху больших строек по всей стране. Более того, 12-тонные кременчугские самосвалы КрАЗ-256 работали на возведении самых разных объектов на пяти континентах. Секрет его успеха - в выносливой, с большим запасом прочности конструкции, которая допускала перегрузки и уверенное движение по плохим дорогам без последствий для ресурса. Интересно, что в 1970-х годах у этого КрАЗа была возможность напрямую посоревноваться с прямыми конкурентами - немецкими самосвалами Magirus-Deutz 290D26K (сегодня это Iveco Magirus AG). Авторитетные комиссии зафиксировали, что "Магирусы" провели в ремонтах на 21% времени больше, чем КрАЗ-256.

ЛАЗ-695 (1956 - 2010 гг.), 250 000 экз.

Даже если бы мы брали не всю линейку ЛАЗ-695, а каждую его отдельную модификацию, тираж этого автобуса все равно был бы выдающимся для всего европейского автопрома (скажем, ЛАЗ-695Н имел серию 176 000 машин). Как и вся тогдашняя отечественная техника, львовские автобусы проектировались с большим запасом долговечности и с расчетом на многократные ремонты. При этом основная несущая система автобуса имела огромный ресурс, поэтому каждый автобус мог служить в течение нескольких десятилетий. Единственной причиной, которая уже в XXI веке окончательно вывела тысячи 695-х из эксплуатации, был прожорливый бензиновый двигатель (V8 6,0 л 150 л.с.), который проектировался во времена, когда цена бензина всерьез никого не интересовала.

Skoda Octavia Tour (2002 - 2010 гг.), 43 485 экз.

На фоне КрАЗов и "Таврий" Octavia украинского производства имеет скромный результат. А ведь давайте учтем, что она была хитом продаж уже в условиях свободного рынка, когда с ней конкурировали десятки иномарок самых известных брендов. Более половины своих Skoda Octavia (A4) завод "Еврокар" в с.Соломоново (Закарпатье) выпустил по методу мелкоузловой сборки - то есть украинская доля производства была достаточно большой. Интересно, что украинская Skoda уверенно держала свой рынок даже тогда, когда вместе с ней продавалась и чисто чешская Octavia А5 - машина следующего поколения.

Коротко

У каждого времени - свои рекорды. И каждый сегмент авто имеет собственную шкалу ценностей. И можно гордиться тем, что в свое время украинские автозаводы смогли отличиться в разных классах и даже - в разных рыночных условиях.