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Мільйонери з РФ обманом намагались отримати громадянство Молдови

Фото: мільйонери з РФ обманом намагались отримати громадянство Молдови (bulr.com)
Автор: Каріна Левицька

Російські мільйонери прикидалися родичами загиблих молдаван, щоб отримати громадянство.

Про це заявив голова Агентства державних послуг Молдови Мірча Єшану, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір Jurnal TV.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Молдові було здійснено щонайменше 30 спроб отримати громадянство обманним шляхом.

За даними Єшану, зазвичай претенденти на громадянство знаходять людину, яка народилася до початку Другої світової війни, між 1935 і 1937 роками, і померла у віці 2-3 років. Вони стверджують, що є нащадком цієї людини, і що вони свого часу мігрували або були депортовані.

"У справі немає свідоцтва про смерть людини, яка народилася до Другої світової війни, а тільки свідоцтво про народження, і вони стверджують, що є їхніми нащадками. Деякі документи у справі, привезені з Росії, виявляються підробленими", - розповів Єшану.

Він зазначив, що у всіх випадках Молдова відправляє копії із запитами у РФ, в Україну, та в усі країни, з яких надалі отримують нотаріально засвідчені документи.

"Якийсь час ми не отримували відповідей з Росії, але ось уже рік вони відповідають на наші повідомлення", - додав глава агентства.

Він повідомив, що йому особисто відомо про двох магнатів-мультимільйонерів із Російської Федерації та Узбекистану, які хотіли отримати молдовське громадянство обманним шляхом.

Втеча росіян від мобілізації

Раніше ми повідомляли, що за сім днів після того, як президент Путін оголосив про "часткову мобілізацію", відбувся значний відтік росіян, які намагаються ухилитися від призову.

Крім того, британська розвідка зазначала, що військові невдачі та оголошена мобілізація знижують патріотичну підтримку війни серед жителів Росії.

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МолдоваВійна Росії проти України