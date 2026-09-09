Фонд Володимира Литвина запускає MindShift Awards: як отримати грант на 1 млн грн

MindShift Awards: деталі премії

До участі запрошуються молоді підприємці, які створюють стартапи, SaaS-продукти, AI-рішення, технологічні сервіси або розвивають бізнес-ідеї у будь-якій сфері з використанням сучасних технологій та IT.

Грантовий фонд першої премії становитиме 1 мільйон гривень, а фінал заходу планують провести у Києві у першій половині 2027 року.



MindShift Awards продовжує роботу Володимира Литвина та Lytvyn Foundation з українською молоддю. Фонд уже розвиває:

школу онлайн-бізнесу MindCraft;

серію IT-хакатонів Code The Future;

бізнес-клуб і бізнес-інкубатор;

спортивно-освітню програму ONE POINT у партнерстві з фондом тенісистки Еліни Світоліної.

Організатори премії виходять із проблеми, з якою стикається чимало молодих підприємців: створити перспективний продукт недостатньо, якщо про нього не знають за межами невеликого кола користувачів.

MindShift Awards має дати учасникам експертну оцінку, менторську підтримку, нові професійні контакти, гранти та можливість представити свій продукт широкій аудиторії.

Два шляхи до перемоги

У MindShift Awards передбачені два напрями.



Startup Pitch призначений для ідей, MVP та технологічних проєктів на ранній стадії. Спочатку заявки розгляне експертне журі, яке сформує шортліст. Фіналісти пройдуть менторські сесії з підготовки пітчу, після чого презентують свої розробки наживо перед журі на фінальній церемонії.



Під час відбору враховуватимуть ключові критерії:

наскільки зрозумілою є проблема, яку вирішує продукт;

якість ідеї;

технологічна складова;

реалістичність MVP;

розуміння аудиторії;

якість пітчу;

потенціал ринку.

Крім трьох головних переможців, передбачені спеціальні номінації AI Product of the Year, Best MVP та Future Impact.



Другий напрям створений для молодих підприємців, які вже мають працюючий бізнес або стартап. Тут до вибору долучиться аудиторія: на сайті MindShift Awards проведуть відкрите онлайн-голосування, а його переможець отримає окремий грант.

Мільйон на розвиток молодих стартапів

Слоган MindShift Awards звучить як "1 000 000 гривень для тих, хто змінює Україну". Гранти передбачені для трьох головних переможців, окремих номінацій, також можливі спеціальні гранти.



Підтримка не обмежуватиметься грошовою виплатою. Формат залежатиме від потреб конкретного проєкту та може включати фінансування, послуги партнерів, стратегічні й менторські сесії, доступ до IT-інструментів, юридичні та маркетингові консультації.



Використати грантову підтримку учасники зможуть на такі потреби, як доопрацювання MVP, створення сайту, застосунку або іншого технологічного рішення, тестування гіпотез, дизайн і брендинг, юридичне оформлення, маркетинг, перші продажі та участь у профільних заходах. Так, проєкт на стадії ідеї або прототипу зможе отримати ресурс для конкретного наступного кроку.

Фінал MindShift Awards відбудеться у Києві

Завершить першу премію MindShift Awards офлайн-церемонія у Києві, під час якої фіналісти презентують свої стартапи перед експертним журі. Буде визначено переможців та вручено гранти.

Окремою частиною фінального заходу стане нетворкінг молодих підприємців із представниками бізнесу, експертами та потенційними партнерами.

Що відомо про Lytvyn Foundation та його засновника

Володимир Литвин - український підприємець, інвестор, меценат і власник низки успішних бізнесів. Засновник Lytvyn Foundation - благодійного фонду, що будує системну безплатну освіту для підлітків у сфері підприємництва та технологій. Найсильніші учасники проєктів фонду отримують гранти на розвиток власних ідей та мрій.



Литвин переконаний: підприємницьке мислення треба формувати з підліткового віку. Саме тому його фонд інвестує у нове покоління, яке будуватиме майбутнє України.