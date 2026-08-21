AI-рюкзаки для підлітків: Володимир Литвин підтримує випускників школи онлайн-бізнесу MindCraft

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-реліз Lytvyn Foundation .

В чому полягає головна ідея AI-рюкзаків

Ідея AI-рюкзаків Володимира Литвина проста: підліток отримує свого роду технологічний "наплічник", з яким може рухатися у напрямі своєї бізнес-мрії.

Для одного випускника MindCraft Startup Backpack може містити інструмент для дослідження ринку, інший зможе завдяки підпискам створювати кращі презентації чи відео, третій використає вміст для розробки сайту.

Що відомо про MindCraft

MindCraft - безплатна школа онлайн-бізнесу для підлітків 13-17 років, заснована Литвином у межах Lytvyn Foundation. За кілька потоків школа:

отримала понад 1000 заявок від охочих навчатися;

випустила 400 підлітків з різних регіонів України;

89 їхніх бізнесів вийшли на пітчинг.

Найсильніші отримали від фонду Володимира Литвина інвестиції та гранти на розвиток власних проєктів.

Програма цифрових рюкзаків MindCraft Startup Backpack запускається за підсумками внутрішнього пітчингу школи, під час якого випускники захищають свої бізнес-проєкти перед експертним журі.

Як влаштовані AI-рюкзаки від фонду Литвина

Перед стартом програми випускники проходять коротке опитування та обирають одне пріоритетне завдання, для якого їм потрібна підписка на AI-інструмент. Це дозволяє якомога точніше обрати напрям, щоб підписка справді була корисною.

Програма рюкзаків для випускників MindCraft Startup Backpack охоплює 5 напрямків, під кожен з яких формується окремий набір AI-інструментів:

дослідження ринку, конкурентів та цільової аудиторії;

створення презентацій;

робота з відео: зйомка, монтаж, обробка;

створення статичних візуалів;

розробка сайтів, застосунків та інших IT-продуктів.

Кожен учасник отримує підписку на один або два AI-сервіси на 1 або 3 місяці.

Навчальний курс як додаток

Lytvyn Foundation передбачив навчальний блок для випускників, які ще не мають досвіду системної роботи зі складними AI-сервісами - у такому разі цифровий рюкзак можна доповнити коротким навчальним курсом.

Формат курсу передбачає 5 онлайн-занять по 90 хвилин, кожне з яких присвячене окремому напрямку, що відповідає типам рюкзаків - дослідження, презентації, відео, візуали, ІТ-продукти. Курс розроблений з можливістю повторного проведення з оновленням інформації про AI-сервіси.

Освітня екосистема Lytvyn Foundation

Володимир Литвин - український підприємець, інвестор, меценат і власник низки успішних бізнесів у digital-сфері. Засновник благодійного фонду Lytvyn Foundation, що будує системну безплатну освіту для підлітків у сфері підприємництва та технологій.

Литвин переконаний: підприємницьке мислення треба формувати з підліткового віку. Саме тому його фонд працює з дітьми 13-17 років, інвестуючи у нове покоління, яке будуватиме майбутнє України.

Lytvyn Foundation вибудовує повний цикл підтримки молоді:

школа онлайн-бізнесу MindCraft дає старт першому проєкту,

дає старт першому проєкту, хакатони Code The Future занурюють підлітків у роботу над реальними бізнес-завданнями з використанням AI,

занурюють підлітків у роботу над реальними бізнес-завданнями з використанням AI, бізнес-клуб та інкубатор з менторами-практиками підтримують тих, хто готовий іти далі.

Ініційовані Володимиром Литвином AI-рюкзаки MindCraft Startup Backpack доповнять набір робочих інструментів для випускників, які вже захистили свій проєкт на пітчингу та продовжують розвивати власний бізнес.

Паралельно фонд підтримує спортивно-освітній напрямок: разом з фондом тенісистки Еліни Світоліної запущена програма ONE POINT для юних тенісистів 10-14 років, що поєднує змагання, спілкування з відомими українськими спортсменами та грант 100 000 грн для переможця від Lytvyn Foundation.

Як відомо, Володимир Литвин - український підприємець, інвестор, меценат і власник низки успішних бізнесів у digital-сфері.