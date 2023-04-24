Мільйон гривень за 5 днів. Волонтери збирають на коптери в Бахмут

За її словами, в Бахмуті сьогодні відбуваються одні з найзапекліших боїв по всій лінії фронту. Попри окупацію більшої частини міста, військові продовжують тримати оборону. Наразі на цьому напрямку перебуває бригада оперативного призначення НГУ "Рубіж". Волонтери збирають на коптери Mavic для цих військових.

Станом на 24 квітня VATRA зібрала 1 мільйон гривень. Втім, за їхніми словами, цього недостатньо, оскільки коптери коштують дорого. Найпростіший коптер - 100 тисяч гривень, а бійцям потрібні з тепловізійним прицілом, що в декілька разів дорожче.

Усі, хто бажають підтримати ініціативу волонтерів VATRA та допомогти військовим, долучайтесь фінансово.

Реквізити:

Моно - 5375411506472781 (Анастасія Рокитна)

Банка: https://send.monobank.ua/jar/2VA3WZvt1G

PayPal: a.rokytna@gmail.com

ГО Ватра UA173052990000026008015024247

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