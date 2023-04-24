Миллион гривен за 5 дней. Волонтеры собирают на коптеры в Бахмут

По ее словам, в Бахмуте сегодня проходят одни из самых ожесточенных боев по всей линии фронта. Несмотря на оккупацию большей части города, военные продолжают удерживать оборону. В настоящее время на этом направлении находится бригада оперативного назначения НГУ "Рубеж". Волонтеры собирают на коптеры Mavic для этих военных.

По состоянию на 24 апреля VATRA собрала 1 миллион гривен. Впрочем, по их словам этого недостаточно, поскольку коптеры стоят дорого. Самый простой коптер - 100 тысяч гривен, а бойцам нужны с тепловизионным прицелом, что в несколько раз дороже.

Все, кто хочет поддержать инициативу волонтеров VATRA и помочь военным, присоединяйтесь финансово.

Реквизиты:

Моно - 5375411506472781 (Анастасия Рокитная)

Банка: https://send.monobank.ua/jar/2VA3WZvt1G

PayPal: a.rokytna@gmail.com

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