RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Миллион гривен за 5 дней. Волонтеры собирают на коптеры в Бахмут

Фото: волонтеры собирают деньги на коптеры в Бахмут (РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Волонтеры общественной организации VATRA собирают средства на коптеры для военных на самое горячее направление боевых действий - Бахмутское. За пять дней собрано 1 миллион гривен, но потребность в средствах значительно больше, сбор продолжается.

Об этом сообщила в комментарии РБК-Украина глава ГО VATRA Анастасия Рокитная.

По ее словам, в Бахмуте сегодня проходят одни из самых ожесточенных боев по всей линии фронта. Несмотря на оккупацию большей части города, военные продолжают удерживать оборону. В настоящее время на этом направлении находится бригада оперативного назначения НГУ "Рубеж". Волонтеры собирают на коптеры Mavic для этих военных.

По состоянию на 24 апреля VATRA собрала 1 миллион гривен. Впрочем, по их словам этого недостаточно, поскольку коптеры стоят дорого. Самый простой коптер - 100 тысяч гривен, а бойцам нужны с тепловизионным прицелом, что в несколько раз дороже.

Все, кто хочет поддержать инициативу волонтеров VATRA и помочь военным, присоединяйтесь финансово.

Реквизиты:

Моно - 5375411506472781 (Анастасия Рокитная)

Банка: https://send.monobank.ua/jar/2VA3WZvt1G

PayPal: a.rokytna@gmail.com

ГО Ватра UA173052990000026008015024247

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НацгвардияБахмутволонтеридопомога арміїсбор на ВСУ