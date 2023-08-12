Мільйон боєприпасів для України. В ЄС розповіли, скільки снарядів вже передали

"Країни-члени (ЄС, - ред.) поставили близько 223 800 артилерійських боєприпасів - далекобійних самохідних, високоточних боєприпасів, а також мінометних боєприпасів - і 2300 ракет усіх типів", - сказав він.

Зазначається, що боєприпаси були передані у рамках першого етапу плану ЄС, на який виділили мільярд євро.

Боєприпаси для України

Нагадаємо, наприкінці зими стало відомо, що українські війська зіштовхнулися з проблемою нестачі артилерійських снарядів. Тому на початку травня Рада ЄС схвалила рішення про допомогу для України у розмірі 1 млрд євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет. Планується передати Україні мільйон снарядів.

Крім цього, на початку червня Європарламент підтримав документ про збільшення європейського виробництва боєприпасів і ракет. У липні європейський план з розширення виробництва боєприпасів та ракет набув чинності.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.