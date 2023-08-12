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Миллион боеприпасов для Украины. В ЕС рассказали, сколько снарядов уже передали

Фото: в ЕС рассказали, сколько снарядов уже передали Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Страны Европейского союза передали Украину почти 224 тысячи снарядов разных типов в рамках плана по предоставлению миллиона артиллерийских боеприпасов в течение года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ЕС Петера Стано, которого цитирует DW.

"Страны-члены (ЕС - ред.) поставили около 223 800 артиллерийских боеприпасов - дальнобойных самоходных, высокоточных боеприпасов, а также минометных боеприпасов - и 2300 ракет всех типов", - сказал он.

Боеприпасы были переданы в рамках первого этапа плана ЕС, на который выделили миллиард евро.

Боеприпасы для Украины

Напомним, в конце зимы стало известно, что украинские войска столкнулись с проблемой нехватки артиллерийских снарядов. Поэтому в начале мая Совет ЕС принял решение о помощи для Украины в размере 1 млрд евро для совместных закупок боеприпасов и ракет. Планируется передать Украине миллион снарядов.

Кроме того, в начале июня Европарламент поддержал документ об увеличении европейского производства боеприпасов и ракет. В июле европейский план по расширению производства боеприпасов и ракет вступил в силу.

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