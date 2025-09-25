Мільярди на війну. Мерц підтримав "репараційний кредит" Україні за рахунок РФ

Мерц вважає, що ці гроші мають бути витрачені виключно для купівлі військового обладнання.

"Ця позика буде повернута лише після того, як РФ компенсує Україні збитки, завдані нею під час цієї війни", - пояснив він.

У пропозиції канцлера Німеччини йдеться, що кредит спочатку буде гарантовано європейськими країнами, після чого його забезпечать коштами з наступного довгострокового бюджету європейського блоку на 2028 рік.

Мерц також не виключив узгодження механізму надання коштів переважною більшістю країн Євросоюзу, щоби виключити накладення вето противниками цього кроку, наприклад, Угорщиною.

"Зараз саме час застосувати ефективний важіль, який зірве цинічні спроби російського президента виграти час і приведе його за стіл переговорів", - наголосив німецький канцлер.

Він наголосив, що Євросоюз має знайти правовий механізм використання заморожених активів Росії, що дасть змогу "підвищити вартість агресії для РФ".