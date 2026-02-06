Мільярди у вагонах: The Telegraph розкрив таємний шлях російської готівки до Тегерана

Росія таємно відправила до Ірану мільярди доларів готівкою, щоб підтримати іранський режим. Тонни банкнот переправили потягами та кораблем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

За даними видання, російський державний Промзв’язокбанк протягом чотирьох місяців здійснив поставки готівки на загальну суму близько 2,5 млрд доларів.

Майже п’ять тонн банкнот були відправлені 34 партіями після того, як під час першого президентського терміну Дональд Трамп запровадив нові санкції проти Тегерана.

Згідно з отриманими документами, кожна партія вартістю від 57 до 115 млн доларів прямувала з Промзв’язокбанку в Москві до центрального банку Ірану в Тегерані.

Таким чином Москва і Тегеран обходили санкції та традиційні фінансові канали, що свідчить про глибшу співпрацю між країнами, ніж вважалося раніше.

Першу поставку було здійснено 13 серпня 2018 року - через тиждень після підписання указу США про санкції. Вона становила 110 кг готівки на 57,3 млн доларів.

За інформацією The Telegraph, вантаж могли доставляти залізницею до Астрахані, далі морем через Каспій до іранського порту Амірабад і знову залізницею до Тегерана.

Торгівельні записи, надані сервісом ImportGenius, підтверджують, що тонни готівки були доставлені безпосередньо до центрального банку Ісламської Республіки. Обидві фінансові установи були запитані щодо коментарів.

На той момент центральний банк Ірану очолював Абдольнасер Хемматі, який керував установою в період посилення санкцій.

За словами колишнього заступника спецпосланника США з питань Ірану Річарда Неф’ю, такі перекази могли бути спрямовані на стабілізацію іранської економіки.

Експерти не виключають, що подібні схеми можуть діяти й нині, зокрема на тлі постачання Іраном Росії дронів Shahed та балістичних ракет для війни проти України.

За даними видання, Хемматі було повторно призначено на посаду керівника центрального банку Ірану 31 грудня минулого року, після того як попередній керівник пішов у відставку через спалах загальнонаціональних протестів. Це підвищило ймовірність того, що подібні грошові перекази між Росією та Іраном можуть повторюватися.

"Так, якщо говорити про припущення, ці нові протести є безпрецедентними, і Росія сприйме крах нинішнього режиму як серйозну втрату", - повідомили експерти.

Вони також попередили, що такі виплати можуть продовжитися цього року.