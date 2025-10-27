Мільярди попри санкції. Балтійські компанії таємно допомагають "тіньовому флоту" РФ, - ЗМІ

Незважаючи на жорсткі санкції Заходу, щодня російські танкери перевозять через Балтійське море нафту на мільярди доларів. Працювати "тіньовому флоту" Росії допомагають компанії з Литві, Латвії та Естонії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

Литовські танкери

Видання розповіло про танкер "Rina", який заправляє паливом інші судна, що проходять через датські протоки. Цей водний шлях з'єднує Балтійське і Північне моря - в середньому щодня ним проходить близько 200 суден.

Серед них є танкери з російського "тіньового флоту", які допомагають Росії обходити західні санкції, продаючи нафту та нафтопродукти по всьому світу.

"Rina" заправляв нафтовий танкер під назвою "Blue", здатний перевозити до 1 000 000 барелів нафти, який прямував до Приморська, одного з головних російських терміналів з експорту нафти.

Пізніше нафтовий танкер заправлявся іншим бункерним танкером, "Zircone", який, як і "Blue", за даними видання, належить литовській компанії Fast Bunkering.

Розслідування LRT виявило, що з червня 2024 року по березень 2025 року "Rina" і "Zircone" провели 286 операцій з перекачування палива з судна на судно, заправивши 177 нафтових танкерів. З них щонайменше 159 побували в російських портах незадовго до або після цих операцій.

Санкції не діють?

Хоча міжнародні санкції допускають винятки для суден, що транспортують російську нафту, до них застосовуються суворі правові умови. Йдеться не тільки про перевірку того, чи відповідає нафтова продукція ціновим обмеженням G7+, але й того, чи не має танкер ознак "тіньового флоту".

Зокрема, це відсутність дійсного страхування, співпраця з суб'єктами, що підпадають під санкції, або порушення процедур морської безпеки.

Незважаючи на ці правила, 21 березня "Rina" здійснила перевалку в відкритому морі з відомим танкером тіньового флоту "Fotuo" в порту Скаген. Наступного дня його також заправив "Zircone".

Протягом дев'яти місяців обидва судна здійснили ще дві перевалки в відкритому морі з "Fotuo". У травні його додали до списку санкцій Європейського Союзу та Великої Британії через високоризикові практики судноплавства.

Незважаючи на посилення зусиль ЄС щодо боротьби з російським тіньовим флотом, "Rina" і "Zircone" продовжують безперешкодно постачати паливо цим танкерам, що дозволяє цій мережі процвітати.

Fast Bunkering та дочірні компанії

Розслідування показало, що компанія Tintrade, яка належить Fast Bunkering, мала контракт з білоруською фірмою ННК, пов'язаною з підсанкційним олігархом.

Нафтопродукти ННК імпортувалися в ЄС з використанням підроблених митних кодів і згодом транзитом проходили через порти Естонії та Латвії.

У 2023 році естонська влада розпочала розслідування щодо однієї з компаній Fast Bunkering, NT Bunkering, за підозрою в наданні підроблених документів, в яких російське паливо було позначено як казахське.

За словами власника Fast Bunkering, його судна були продані латвійській компанії Welton Enterprises SIA. Проте вже до першої половини 2024 року всі три судна були знову продані - цього разу дубайській компанії FB Trade.

Притулок у Дубаї

Після вторгнення Росії в Україну Дубай став притулком для компаній, які прагнуть працювати на ринку ЄС, залишаючись при цьому в тіні.

Видання пише, що компанія FB Trade, що базується в Дубаї, майже не надає публічної інформації, але її логотип ідентичний логотипу Fast Bunkering.

За даними реєстру, компанія була зареєстрована громадянином Естонії, колишнім фахівцем латвійської компанії Fast Bunkering, який також заснував Fast Bunkering AS в Естонії.

LRT наголошує, що естонська компанія є ще одним клоном - вона має таку саму назву, як і оригінальна латвійська компанія, і має таку саму кількість співробітників. Fast Bunkering AS, схоже, була створена виключно для того, щоб відвести діяльність компанії від оригінальної групи.

У серпні президент України Володимир Зеленський підписав указ про включення Fast Bunkering Holding Ltd до українського санкційного списку.