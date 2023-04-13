Федоров закликав Apple і Spotify заблокувати російську музику

Російський шоубізнес продовжує заробляти мільярди, які потім конвертуються в ракети. Стримінгові платформи повинні заблокувати усіх виконавців з Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал віцепрем'єр-міністра Михайла Федорова.

"Так звані артисти держави-агресора відкрито схвалюють війну і щодня фінансують російську армію. Хтось просто сплачує податки до бюджету рф, хтось відкрито донатить. Усе це конвертується в ракети, які летять на українські міста та вбивають мирних людей", - пояснив Федоров.

Віцепрем'єр-міністр закликав Deezer, Apple, Youtube Music та Spotify заблокувати російських виконавців, оскільки це було б правильним і справедливим кроком.

"Тому що в росії навіть музика не може бути поза політикою", - пояснив Федоров.