UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Федоров закликав Apple і Spotify заблокувати російську музику

Фото: Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російський шоубізнес продовжує заробляти мільярди, які потім конвертуються в ракети. Стримінгові платформи повинні заблокувати усіх виконавців з Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал віцепрем'єр-міністра Михайла Федорова.

"Так звані артисти держави-агресора відкрито схвалюють війну і щодня фінансують російську армію. Хтось просто сплачує податки до бюджету рф, хтось відкрито донатить. Усе це конвертується в ракети, які летять на українські міста та вбивають мирних людей", - пояснив Федоров.

Віцепрем'єр-міністр закликав Deezer, Apple, Youtube Music та Spotify заблокувати російських виконавців, оскільки це було б правильним і справедливим кроком.

"Тому що в росії навіть музика не може бути поза політикою", - пояснив Федоров.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак звернувся до Spotify з проханням приєднатись до санкцій й видалити зі своїх каталогів російських виконавців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяМихайло ФедоровВійна в Україні