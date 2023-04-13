Федоров закликав Apple і Spotify заблокувати російську музику

Російський шоубізнес продовжує заробляти мільярди, які потім конвертуються в ракети. Стримінгові платформи повинні заблокувати усіх виконавців з Росії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал віцепрем'єр-міністра Михайла Федорова.
"Так звані артисти держави-агресора відкрито схвалюють війну і щодня фінансують російську армію. Хтось просто сплачує податки до бюджету рф, хтось відкрито донатить. Усе це конвертується в ракети, які летять на українські міста та вбивають мирних людей", - пояснив Федоров.
Віцепрем'єр-міністр закликав Deezer, Apple, Youtube Music та Spotify заблокувати російських виконавців, оскільки це було б правильним і справедливим кроком.
"Тому що в росії навіть музика не може бути поза політикою", - пояснив Федоров.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак звернувся до Spotify з проханням приєднатись до санкцій й видалити зі своїх каталогів російських виконавців.
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