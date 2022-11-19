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Мільярди євро. Франція готує масштабну компенсацію рахунків за світло

Фото: Брюно Ле Мер (flickr.com/fondapol)
Автор: Константин Широкун

Франція виділить 8,4 млрд євро, щоб допомогти компаніям покрити рахунки за електроенергію. Цей крок має пом'якшити наслідки зростання цін на електроенергію та допомогти їм конкурувати з німецькими підприємствами.

Про це заявив міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі Radio France.

Франція знизить спеціальний податок на електроенергію до мінімуму, дозволеного правилами ЄС, і дозволить компаніям використати спеціальний механізм для отримання дешевої електроенергії, отриманої від атомної енергетики.

"Французькі компанії будуть захищені так само, як і німецькі. Ми також подбаємо про те, щоб правила конкуренції ЄС застосовувалися до всіх компаній: італійських, іспанських, французьких чи німецьких", - заявив міністр фінансів.

Пакет допомоги у розмірі 8,4 млрд євро – це витрати на 2022 та 2023 роки. Раніше Франція вже виділила 45 мільярдів євро на оплату комунальних послуг домогосподарств.

Раніше міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер заявив, що Європа та Франція платять високу ціну за дії Росії в Україні через підвищення цін на енергоносії та інфляцію.

Також прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що кожна сім'я на планеті відчуває вплив путінської війни. Він закликає Групу G20 до скоординованих дій для вирішення проблеми міжнародної економічної нестабільності та зростання вартості життя після вторгнення Росії до України.

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