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Миллиарды евро. Франция готовит масштабную компенсацию счетов за свет

Фото: Брюно Ле Мэр (flickr.com/fondapol)
Автор: Константин Широкун

Франция выделит 8,4 млрд евро, чтобы помочь компаниям покрыть счета за электроэнергию. Этот шаг должен смягчить последствия роста цен на электроэнергию, и помочь им конкурировать с немецкими предприятиями.

Об этом заявил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире Radio France.

Франция сократит специальный налог на электроэнергию до минимума, разрешенного правилами ЕС, и позволит компаниям использовать специальный механизм для получения дешевой электроэнергии, полученной от атомной энергетики.

"Французские компании будут защищены так же, как и немецкие. Мы также позаботимся о том, чтобы правила конкуренции ЕС применялись ко всем компаниям, будь то итальянские, испанские, французские или немецкие", - заявил министр финансов.

Пакет помощи в размере 8,4 млрд евро — это расходы на 2022 и 2023 годы. Ранее Франция уже выделила 45 миллиардов евро на помощь оплаты коммунальных услуг домохозяйств.

Ранее министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Европа и Франция платят высокую цену за действия России в Украине из-за повышения цен на энергоносители и инфляции.

Также премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что каждая семья на планете ощущает влияние путинской войны. Он призовет Группу G20 к скоординированным действиям для решения проблемы международной экономической нестабильности и роста стоимости жизни после вторжения России в Украину.

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