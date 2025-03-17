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Миллиарды долларов: в BMW рассказали об убытках от новых пошлин между США и Евросоюзом

Понедельник 17 марта 2025 13:11
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Миллиарды долларов: в BMW рассказали об убытках от новых пошлин между США и Евросоюзом Фото: Оливер Ципсе (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

BMW потеряет более миллиарда евро из-за торговых войн. Причем это "консервативный" прогноз. Если экономические разногласия между США, Европой и Китаем усилятся, потери могут оказаться еще большими.

Об этом заявил глава компании Оливер Ципсе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Заградительные тарифы еще не вступили в силу в полной мере, но уже влияют на рынок: потребители меньше покупают, а инвесторы меньше вкладывают.

Ципсе заявил, что BMW ожидает снижения прибыли в 2025 году на один миллиард евро. Самый чувствительный удар по баварской компании нанесут недавно введенные пошлины США и ЕС на электромобили китайского производства.

Подливают масла в огонь и новые меры президента США Дональда Трампа. Так, 2 апреля он собирается ввести 25-процентную пошлину на автомобили из Мексики, где BMW имеет предприятие в Сан-Луис-Потосе. Впрочем, топ-менеджеры компании не ожидают, что тарифы останутся в силе в течение всего года.

У BMW, как и у других европейских автогигантов, и без того падает прибыль. В прошлом году снижение составило 37 процентов, и прогнозы на 2025 год пока не вдохновляют. Компания поставила менее 2,5 млн автомобилей по всему миру. Крупнейшим рынком остается Китай, на который пришлось 29,2 процента проданных машин. На втором месте - США с 16,3 процента. Германия с 10,8-процентной долей заняла третье место.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп отложил введение дополнительных пошлин на импорт автомобилей из Канады и Мексики, активировав 30-дневную отсрочку для товаров, касающихся производства транспортных средств и укладывающихся в рамки соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

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