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Мільярд запитів за 3 години. Monobank опинився під масштабною DDoS-атакою

Фото: Monobank потрапив під DDoS-атаку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Monobank потрапив під тривалу DDoS-атаку. Співробітники відбивають атаку більше як 3 години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву співзасновника банку Олега Гороховського.

Гороховський повідомив, що сьогодні ввечері Monobank потрапив під DDoS-атаку.

"Повідомлення від нашого СТО: "Колеги добрий вечір. Йде DDOS-атака. Відбиваємо, попиваючи каву з пончиками... Вже маємо близько млрд запитів на послуги monobank за 3 години. Тримаємо ситуацію під контролем", - повідомив співзасновник банку.

 

Нагадаємо, що минулого місяця в роботі українського банку Monobank спостерігався збій в роботі. Зокрема клієнти не могли створити "банку" для заощаджень. Крім Mono збої також спостерігались в Vodafone та Sense Bank.

В Держспецзв’язку відреагували на технологічний збій та дали поради, як швидко впоратись з проблемою.

До цього збій в Monobank був зафіксований у квітні цього року. Користувачі повідомляли, що мобільний застосунок перестав завантажуватися, не працює авторизація. Дехто також фіксував проблеми з транзакціями.

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MonobankБанки