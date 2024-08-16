Мільярд запитів за 3 години. Monobank опинився під масштабною DDoS-атакою

Нагадаємо, що минулого місяця в роботі українського банку Monobank спостерігався збій в роботі. Зокрема клієнти не могли створити "банку" для заощаджень. Крім Mono збої також спостерігались в Vodafone та Sense Bank.

В Держспецзв’язку відреагували на технологічний збій та дали поради, як швидко впоратись з проблемою.

До цього збій в Monobank був зафіксований у квітні цього року. Користувачі повідомляли, що мобільний застосунок перестав завантажуватися, не працює авторизація. Дехто також фіксував проблеми з транзакціями.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.