Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал о макроэкономических рисках для Украины в 2020 году. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

Милованов отметил, что наибольший макроэкономический риск для Украины - внешний. В частности, это падение цен на металл.

"Риск глобального кризиса, для нас важно, что есть замедление мировой экономики. Также цены на металл падают, это для нас плохо", - отметил он.

По его словам, в Украине развиваются определенные направления промышленности: перерабатывающая и пищевая.

"У нас экономика в принципе растет, потребление растет, строительство, капитальные инвестиции. Это хорошо", - добавил он.

Напомним, НБУ заявлял, что один из наиболее масштабных вызовов для макрофинансовой стабильности Украины - результаты судебных процессов, связанных с "ПриватБанком".

Добавим, по показателю валового внутреннего продукта (ВВП) на основе паритета покупательной способности доля экономики Украины составляет 0,3% от мирового ВВП. Больше всего этому способствует отечественный аграрный сектор