Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов розповів про макроекономічні ризики для України в 2020 році. Про це він повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

Милованов зазначив, що найбільший макроекономічний ризик для України - зовнішній. Зокрема, це падіння цін на метал.

"Ризик глобальної кризи, для нас важливо, що є уповільнення світової економіки. Також ціни на метал падають, це для нас погано", - зазначив він.

За його словами, в Україні розвиваються певні напрямки промисловості: переробна і харчова.

"У нас економіка, в принципі зростає, споживання зростає, будівництво, капітальні інвестиції. Це добре", - додав він.

Нагадаємо, НБУ заявляв, що один з найбільш масштабних викликів для макрофінансової стабільності України - результати судових процесів, пов'язаних з "ПриватБанком".

Додамо, за показником валового внутрішнього продукту (ВВП) на основі паритету купівельної спроможності частка економіки України становить 0,3% від світового ВВП. Найбільше цьому сприяє вітчизняний аграрний сектор