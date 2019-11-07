Милованов назвав умови для залучення 3 млрд доларів інвестицій

Фото: Тимофей Милованов (facebook.com NationalBankOfUkraine)

Для залучення 3 млрд доларів потрібен ліберальний ринок землі та приватизація

Оптимістичний сценарій макропрогнозу Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України передбачає залучення у 2020 році 3 млрд доларів додаткових зовнішніх інвестицій. Про це написав голова відомства Тимофій Милованов на своїй сторінці у Facebook.

Міністр нагадав, що у макропрогнозі, який Кабмін затвердив два тижні тому (23 жовтня), інфляція складе 5,5% у 2020 році, 5,3% - у 2021 році, 5,1% у 2022 році. За оптимістичним сценарієм Мінекономіки, інфляція складе 5,8% 2020 році, 5,0% - 2021 та 2022 роках (грудень до грудня).

"Різниця між базовим та оптимістичними прогнозами в рівні інвестицій в економіці. В оптимістичному сценарії на 3 млрд більше зовнішніх інвестицій. Для того, щоб реалізувався цей сценарій потрібний кращий бізнес клімат, відсутність корупції у владі та на місцях, працююча судова система, реформи (включно з ліберальним ринком землі та приватизацією)", - написав Милованов.

Як зазначив міністр, за оптимістичного сценарію інфляція буде вище в перший рік на 0,3%, через збільшення активності через інвестиції. А в наступні роки інфляція буде нижче на 0,3% та 0,1% відповідно. "Це відбудеться за рахунок збільшення виробництва та доданої вартості в економіці, після того, як запрацюють інвестиції", - додав він.

Нагадаємо, проект державного бюджету на 2020 рік розрахований за реалістичним Сценарієм 1, згідно з яким економіка зросте на 3,7%. У той же час Сценарій 2 взагалі не врахований в офіційних документах.

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Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, дві третини громадян України (64,4%) на референдумі проголосують проти скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення, підтримають скасування мораторію 25,1% учасників референдуму, не визначилися 10,4%.

Нагадаємо, за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, доручення президента України Володимира Зеленського почати підготовку великих державних компаній до приватизації тією чи іншою мірою схвалюють 37% українців. У то же час 41% респондентів негативно ставляться до доручення Зеленського розпочати продаж державного майна, а 20% вагаються з відповіддю.