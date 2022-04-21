Россия планирует вывезти зерно с временно оккупированных территорий Украины, - омбудсмен

Россия планирует вывезти с временно захваченных территорий Украины зерно. Такие действия РФ могут привести к голоду не только в Украине, но и в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову .

"Жители ТОТ АР Крым сообщают, что в последнее время они заметили увеличение количества грузовых поездов, на вагонах которых написано "зерно". Все они принадлежат "северо-кавказкой железной дороге"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поезда идут к станциям в Запорожской и Херсонской областях, где расположено большое количество зернохранилищ. До этого оккупанты уже похитили зерно из порта Бердянска.

Кроме того, в Крыму заметили продажу овощей, которые были вывезены с временно оккупированной территории Херсонской области.

"Вывоз зерна и продуктов питания из оккупированных территорий является нарушением статьи 55 Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны", - заявила омбудсмен.