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Россия планирует вывезти зерно с временно оккупированных территорий Украины, - омбудсмен

Новина українською →
Украина, Четверг 21 апреля 2022 13:35
Россия планирует вывезти зерно с временно оккупированных территорий Украины, - омбудсмен Фото: Россия планирует вывезти украинское зерно (flickr com)
Автор: Наталья Юрченко

Россия планирует вывезти с временно захваченных территорий Украины зерно. Такие действия РФ могут привести к голоду не только в Украине, но и в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.

"Жители ТОТ АР Крым сообщают, что в последнее время они заметили увеличение количества грузовых поездов, на вагонах которых написано "зерно". Все они принадлежат "северо-кавказкой железной дороге"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поезда идут к станциям в Запорожской и Херсонской областях, где расположено большое количество зернохранилищ. До этого оккупанты уже похитили зерно из порта Бердянска.

Кроме того, в Крыму заметили продажу овощей, которые были вывезены с временно оккупированной территории Херсонской области.

"Вывоз зерна и продуктов питания из оккупированных территорий является нарушением статьи 55 Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны", - заявила омбудсмен.

Напомним, в Бердянске оккупанты требуют от дома культуры готовить концерты к 9 мая.

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