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Миллионы стали заложниками: в МИД Украины об еще одном шантаже России

Новина українською →
Среда 29 июня 2022 14:40
Миллионы стали заложниками: в МИД Украины об еще одном шантаже России Фото: Олег Николенко, прессекретарь МИД Украины (twitter.com/OlegNikolenko)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация продолжает блокировать экспорт украинского продовольствия. Требует снятия санкций в обмен на поставки "собственного продовольствия".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Олега Николенко.

"Теперь Россия говорит, что Запад препятствует экспорту продовольствия. У них никогда не заканчиваются оправдания. Блокада Россией морских портов Украины подрывает глобальную продовольственную безопасность. Если украинское зерно не будет освобождено, мир столкнется с голодом. Миллионы людей стали заложниками грязных игр Москвы",- пишет Николенко.

Заявление представителя МИД России Марии Захаровой:

Москва заявила о якобы возможности экспорта десятков миллионов тонн "собственного продовольствия" в обмен на снятие санкций со страны.

"Россия готова экспортировать десятки миллионов тонн собственного зерна, если с его вывоза будут сняты западные запреты", - заявила Захарова.

Кремль шантажирует мир тем, что якобы если Запад действительно беспокоит риск наступления голода в мире, то он обязан "прекратить блокировать поставки продовольствия".

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