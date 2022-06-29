Миллионы стали заложниками: в МИД Украины об еще одном шантаже России
Российская Федерация продолжает блокировать экспорт украинского продовольствия. Требует снятия санкций в обмен на поставки "собственного продовольствия".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Олега Николенко.
"Теперь Россия говорит, что Запад препятствует экспорту продовольствия. У них никогда не заканчиваются оправдания. Блокада Россией морских портов Украины подрывает глобальную продовольственную безопасность. Если украинское зерно не будет освобождено, мир столкнется с голодом. Миллионы людей стали заложниками грязных игр Москвы",- пишет Николенко.
Заявление представителя МИД России Марии Захаровой:
Москва заявила о якобы возможности экспорта десятков миллионов тонн "собственного продовольствия" в обмен на снятие санкций со страны.
"Россия готова экспортировать десятки миллионов тонн собственного зерна, если с его вывоза будут сняты западные запреты", - заявила Захарова.
Кремль шантажирует мир тем, что якобы если Запад действительно беспокоит риск наступления голода в мире, то он обязан "прекратить блокировать поставки продовольствия".
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