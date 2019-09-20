Миллионы людей в мире участвуют в климатических протестах

Миллионы людей по всему миру участвуют в глобальной климатической забастовке с призывом к правительствам принять меры для борьбы с климатическим кризисом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Сообщается, что демонстрации стартовали из Австралии, где участники забастовки вышли на улицы 110 городов и поселков, включая Сидней и столицу страны Канберру.

"Демонстранты призывали свою страну (Австралию - ред), крупнейшего в мире экспортера угля и сжиженного природного газа, принять решительные меры для сокращения выбросов парниковых газов", - говорится в сообщении.

Протесты частично вдохновлены шведской активисткой-подростком Гретой Тунберг, которая в течение прошлого года организовывала еженедельные демонстрации под названием "Пятницы за будущее", призывая мировых лидеров активизировать свои усилия по борьбе с изменением климата.

Сотни митингов прошли по всей Европе, в том числе в Чехии, Германии, Великобритании и Польше.

Фото: Климатические протесты (twitter.com.franceinter)

Напомним, на саммите Европейского совета в Брюсселе лидеры стран Евросоюза не смогли договориться о создании до 2050 года условий для защиты климата. Лидеры стран ЕС не смогли достичь согласия относительно политики защиты климата из-за возражений лидеров восточноевропейских стран.

РБК-Украина писало, что в Лондоне полиция задержала 1065 лиц, которые принимали участие в массовых акциях протеста против изменения климата. Протестующие требовали сокращения выбросов в воздух, а также объявления климатического и экологического чрезвычайного положения. Только 53 из задержанных было предъявлено обвинение в уголовных преступлениях.