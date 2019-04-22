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Число задержанных в Лондоне активистов превысило 1000

Новости » Общество    22.04.2019 - 15:59
Число задержанных в Лондоне активистов превысило 1000
Фото: полиция Британии (twitter.com/BTP)

Лишь 53 из задержанных предъявлено обвинение в уголовных преступлениях

Британская полиция заявила, что 1065 человек были задержаны с момента начала массовых акций протеста против изменения климата в Лондоне неделю назад. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Аssociated Рress.

Группа "Восстание против вымирания" стремится к переговорам с правительством относительно своего требования - сделать приоритетом борьбу с изменением климата. В частности, ее участники хотят заставить британское правительство сократить выбросы парниковых газов до нуля к 2025 году.

Лишь 53 из задержанных предъявлено обвинение в уголовных преступлениях.

Также полиция сообщает, что мост Ватерлоо вновь открыт для транспортных средств после того, как демонстранты заняли его в прошлый понедельник.

Власти заявляют, что на днях были очищены места протеста на Оксфорд-стрит и Парламентской площади.

Отметим, что протесты в Лондоне происходят с понедельника, 15 апреля. Их возглавляет климатическая группа Extinction Rebellion, которые планируют провести демонстрации в 33 странах в ближайшем времени

Протестующие требуют сокращения выбросов в воздух, а также хотят оглашения климатического и экологического чрезвычайного положения.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 20 апреля  количество задержанных активистов, которые выступают против загрязнения окружающей среды, достигло 715 человек. Тогда 28 задержанным были выдвинуты обвинения после совершения беспорядков около моста Ватерлоо, Парламентской и Оксфордской площади.

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