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Миллионные убытки на строительстве Подольского моста: должностным лицам сообщили подозрение

Автор: Сергей Пышкин

Полиция сообщила о подозрении должностным лицам профильного коммунального предприятия и общества-генподрядчика, которые причастны к хищению бюджетных средств во время строительства Подольского моста. Сумма убытков достигает 4,5 млн гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Согласно данным расследования, в апреле 2017 года злоумышленники заключили договор генподряда на выполнение работ по строительству Подольского моста.

"В июле 2020 года руководители коммунального предприятия и генподрядной организации подписали акт приемки выполненных строительных работ за текущий месяц и внесли в них работы, которые фактически не выполнялись.",- отмечает пресс-служба.

Работы по покраске низа железобетонных пролетных плит автопроезда - также не проводились.

  • Согласно ч. 2 ст. 367 Уголовного Кодекса Украины, руководителю коммунального грозит лишение свободы сроком до пяти лет.
  • Согласно ч. 5 ст. 191 Уголовного Кодекса Украины, директору общества грозит лишение свободы сроком до двенадцати лет.
Фото: полиция сообщила о подозрении должностным лицам из-за хищения средств (npu.gov.ua)

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