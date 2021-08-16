Мільйонні збитки на будівництві Подільського мосту: низці посадовців повідомили підозру

Поліція повідомила про підозру посадовим особам профільного комунального підприємства та товариства-генпідрядника, які причетні до розкрадання бюджетних коштів під час будівництва Подільського мосту. Сума збитків сягає 4,5 млн гривень.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.
Згідно з даними розслідування, у квітні 2017 року зловмисники уклали договір генпідряду на виконання робіт з будівництва Подільського мосту.
"У липні 2020 року керівники комунального підприємства та генпідрядної організації підписали акт приймання виконаних будівельних робіт за поточний місяць та внесли до них роботи, які фактично не виконувалися.", - відзначає пресслужба.
Роботи стосовно фарбування низу залізобетонних прольотних плит автопроїзду - також не проводилися.