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Миллион украинцев приняли участие в опросе об оружии за три дня. Как проголосовать

Фото: миллион украинцев приняли участие в опросе об оружии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Уже один миллион граждан Украины приняли участие в опросе по легализации оборота оружия, которое запустили в мобильном приложении "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"1 000 000 украинцев приняли участие в опросе в "Дія" по поводу легализации оружия! Представьте себе, это фантастический результат прямой электронной демократии. За 3 дня 1 млн", - заявил министр в своем Telegram-канале.

Промежуточные результаты опроса:

  • 18,24% - "Для специальных нужд"
  • 62,62% - "Для личной защиты"
  • 19,15% - "Я против"

Как присоединиться к опросу в "Дія"

Для начала нужно установить приложение "Дія", которое можно загрузить из AppStore и Google Play.

Что делать дальше:

  • Авторизоваться в приложении.
  • Перейти в раздел "Услуги".
  • Выбрать услугу "Опрос".
  • Выбрать актуальный опрос о владении оружием в Украине.
  • Выбрать желаемый ответ.

Голос будет учтен автоматически, а результаты опроса станут известны после завершения голосования.

Напомним, министр обороны Алексей Резников лично поддержал легализацию оборота огнестрельного оружия в Украине.

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Оружие в УкраинеДия