Миллион украинцев приняли участие в опросе об оружии за три дня. Как проголосовать

Уже один миллион граждан Украины приняли участие в опросе по легализации оборота оружия, которое запустили в мобильном приложении "Дія".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
"1 000 000 украинцев приняли участие в опросе в "Дія" по поводу легализации оружия! Представьте себе, это фантастический результат прямой электронной демократии. За 3 дня 1 млн", - заявил министр в своем Telegram-канале.
Промежуточные результаты опроса:
Для начала нужно установить приложение "Дія", которое можно загрузить из AppStore и Google Play.
Что делать дальше:
Голос будет учтен автоматически, а результаты опроса станут известны после завершения голосования.
Напомним, министр обороны Алексей Резников лично поддержал легализацию оборота огнестрельного оружия в Украине.
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