Мільйон українців взяли участь в опитуванні про зброю за три дні. Як проголосувати

Вже один мільйон громадян України взяли участь в опитуванні щодо легалізації обігу зброї, яке запустили в мобільному застосунку "Дія".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
"1 000 000 українців взяли участь в опитуванні в "Дії" щодо легалізації зброї! Уявіть собі, це фантастичний результат прямої електронної демократії. За 3 дні 1 млн", - заявив міністр у своєму Telegram-каналі.
Проміжні результати опитування:
Для початку потрібно встановити застосунок "Дія", який можна завантажити з AppStore та Google Play.
Що робити далі:
Голос буде враховано автоматично, а результати опитування стануть відомі після завершення голосування.
Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков особисто підтримав легалізацію обігу вогнепальної зброї в Україні.
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