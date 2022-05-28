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Мільйон українців взяли участь в опитуванні про зброю за три дні. Як проголосувати

Фото: мільйон українців взяли участь в опитуванні про зброю (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Вже один мільйон громадян України взяли участь в опитуванні щодо легалізації обігу зброї, яке запустили в мобільному застосунку "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"1 000 000 українців взяли участь в опитуванні в "Дії" щодо легалізації зброї! Уявіть собі, це фантастичний результат прямої електронної демократії. За 3 дні 1 млн", - заявив міністр у своєму Telegram-каналі.

Проміжні результати опитування:

  • 18,24% - "Для спеціальних потреб"
  • 62,62% - "Для особистого захисту"
  • 19,15% - "Я проти"

Як долучитися до опитування в "Дії"

Для початку потрібно встановити застосунок "Дія", який можна завантажити з AppStore та Google Play.

Що робити далі:

  • Авторизуватися в застосунку.
  • Перейти в розділ "Послуги".
  • Обрати послугу "Опитування".
  • Вибрати актуальне опитування щодо володіння зброєю в Україні.
  • Обрати бажану відповідь.

Голос буде враховано автоматично, а результати опитування стануть відомі після завершення голосування.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков особисто підтримав легалізацію обігу вогнепальної зброї в Україні.

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Зброя в УкраїніДія