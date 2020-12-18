Миллион украинцев посетили Турцию, несмотря на пандемию, - Чавушоглу

Фото: Мевлют Чавошоглу (wikimedia by Preiss _MSC)

Несмотря на пандемию COVID-19 украинские туристы массово отдыхали в Турции. В 2020 году страну посетили около миллиона украинцев.

Об этом на конференции украинских послов заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавошоглу.

"Я счастлив знать, что 1 млн украинских туристов посетили Турцию в этом году, несмотря на пандемию. Большинство из них посетили мою малую родину - Анталию", - заявил Чавошоглу.

Напомним, в ноябре Турция ввела ряд новых карантинных ограничений, в частности, на работу заведений общественного питания. Кроме того, с 21 ноября в этой стране начал действовать комендантский час. Торговым центрам и рынкам разрешено работать с 10:00 до 20:00, бары и рестораны работают только на вынос.

При этом иностранные граждане, которые приезжают в Турцию с туристическими целями, освобождены от соблюдения комендантского часа. Кроме ресторанов в отелях, в обычном режиме работают заведения общественного питания в аэропортах. Во время комендантского часа туристы могут перемещаться из одного города в другой на автомобиле при наличии документов о бронировании.

Подробнее об этом читайте в материале РБК-Украина "Новый локдаун в Турции: как повлияют на туристов карантинные ограничения".