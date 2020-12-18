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Мільйон українців відвідали Туреччину попри пандемію, - Чавушоглу

Київ, П'ятниця 18 грудня 2020 18:17
Мільйон українців відвідали Туреччину попри пандемію, - Чавушоглу
Фото: Мевлют Чавошоглу (wikimedia by Preiss _MSC)
Автор: РБК-Україна

Незважаючи на пандемію COVID-19 українські туристи масово відпочивали в Туреччині. У 2020 році країну відвідали близько мільйона українців.

Про це на конференції українських послів заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавошоглу.

"Я щасливий знати, що 1 млн українських туристів відвідали Туреччину в цьому році, незважаючи на пандемію. Більшість з них відвідали мою малу батьківщину - Анталію", - заявив Чавошоглу.

Нагадаємо, в листопаді Туреччина ввела ряд нових карантинних обмежень, зокрема, на роботу закладів громадського харчування. Крім того, з 21 листопада у цій країні почала діяти комендантська година. Торговим центрам і ринкам дозволено працювати з 10:00 до 20:00, бари і ресторани працюють тільки на винос.

При цьому іноземні громадяни, які приїжджають до Туреччини з туристичними цілями, звільнені від дотримання комендантської години. Крім ресторанів у готелях, у звичайному режимі працюють заклади громадського харчування в аеропортах. Під час комендантської години туристи можуть переміщатися з одного міста до іншого автомобілем при наявності документів про бронюванні.

Детальніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна "Новий локдаун в Туреччині: як вплинуть на туристів карантинні обмеження".

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