Почти миллион украинских семей остались без электричества из-за войны, - Минэнерго
По состоянию на 10 марта из-за повреждений, обусловленных боевыми действиями, в Украине оставались обесточенными более 1542 населенных пунктов и около 12,8 тыс. трансформаторных подстанций. Всего без электричества более 954 тысяч потребителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.
По данным министерства, без газоснабжения остаются около 228 тысяч потребителей.
Наиболее сложная ситуация с энергоснабжением - в Донецкой и Киевской областях.
За минувшие сутки в Харьковской области вернули свет около 20 тысячам потребителей. В Донецкой области к электроснабжению подсоединили более 13,3 тысячи абонентов.
Также в течение суток восстановлено газоснабжение 6451 потребителям, отметили в министерстве.
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