Майже мільйон українських сімей залишилися без електрики через війну, - Міненерго

Фото: Електроенергія відсутня у майже 1 млн українських сімей (Віталій Носач, РБК-Україна)

Станом на 10 березня через пошкодження, обумовлені бойовими діями, в Україні залишалось знеструмленими понад 1542 населених пунктів і близько 12,8 тис. трансформаторних підстанцій. Загалом без електрики понад 954 тисяч споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

За даними міністерства, без газопостачання лишаються близько 228 тисяч споживачів. Найбільш складна ситуація з енергопостачанням - у Донецькій та Київській областях. За минулу добу у Харківській області повернули світло близько 20 тисячам споживачів. У Донецькій області до електропостачання під‘єднали понад 13,3 тисячі абонентів. Також впродовж доби відновлено газопостачання 6451 споживачам, зазначили в міністерстві.