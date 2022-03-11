Майже мільйон українських сімей залишилися без електрики через війну, - Міненерго
Станом на 10 березня через пошкодження, обумовлені бойовими діями, в Україні залишалось знеструмленими понад 1542 населених пунктів і близько 12,8 тис. трансформаторних підстанцій. Загалом без електрики понад 954 тисяч споживачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.
За даними міністерства, без газопостачання лишаються близько 228 тисяч споживачів.
Найбільш складна ситуація з енергопостачанням - у Донецькій та Київській областях.
За минулу добу у Харківській області повернули світло близько 20 тисячам споживачів. У Донецькій області до електропостачання під‘єднали понад 13,3 тисячі абонентів.
Також впродовж доби відновлено газопостачання 6451 споживачам, зазначили в міністерстві.
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