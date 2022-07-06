Миллиардный проект РФ по добыче нефти в Арктике остановлен: в чем причина

Крупный проект российской "Роснефти" по добыче горючего в Арктике остановлен из-за санкций. Инвесторы оценивали его в 70 млрд евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака.
"Большой проект разработки нефти в Арктике "Восток Ойл" российской "Роснефти" остановился из-за санкций. К концу десятилетия там планировалось добывать 2% нефти в мире. Однако, по прогнозам, запустить его не выйдет до 2029 года, хотя запуск планировался в 2024-м", - заявил он.
Ермак добавил, что газовое эмбарго это главный пункт, который должен быть в седьмом санкционном пакете ЕС. Также, по словам главы ОП, необходимо ограничить весь импорт российской нефти.
Напомним, ранее стало известно, что лидеры стран "Большой семерки" договорились изучить вопрос об ограничении цен на нефть и газ из России.
Кроме того, Соединенные Штаты Америки и союзники приняли решение не предоставлять страхование российским танкерам, которые перевозят нефть. Это поможет предотвратить транспортировку энергоносителя.
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