Миллиардный проект РФ по добыче нефти в Арктике остановлен: в чем причина

Крупный проект российской "Роснефти" по добыче горючего в Арктике остановлен из-за санкций. Инвесторы оценивали его в 70 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Большой проект разработки нефти в Арктике "Восток Ойл" российской "Роснефти" остановился из-за санкций. К концу десятилетия там планировалось добывать 2% нефти в мире. Однако, по прогнозам, запустить его не выйдет до 2029 года, хотя запуск планировался в 2024-м", - заявил он.

Ермак добавил, что газовое эмбарго это главный пункт, который должен быть в седьмом санкционном пакете ЕС. Также, по словам главы ОП, необходимо ограничить весь импорт российской нефти.