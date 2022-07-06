ru ua
Ср, 06 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Миллиардный проект РФ по добыче нефти в Арктике остановлен: в чем причина

Новина українською →
Киев, Среда 06 июля 2022 11:16
Миллиардный проект РФ по добыче нефти в Арктике остановлен: в чем причина Фото: Россия не сможет добывать нефть в Арктике из-за санкций (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Крупный проект российской "Роснефти" по добыче горючего в Арктике остановлен из-за санкций. Инвесторы оценивали его в 70 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Большой проект разработки нефти в Арктике "Восток Ойл" российской "Роснефти" остановился из-за санкций. К концу десятилетия там планировалось добывать 2% нефти в мире. Однако, по прогнозам, запустить его не выйдет до 2029 года, хотя запуск планировался в 2024-м", - заявил он.

Ермак добавил, что газовое эмбарго это главный пункт, который должен быть в седьмом санкционном пакете ЕС. Также, по словам главы ОП, необходимо ограничить весь импорт российской нефти.

Напомним, ранее стало известно, что лидеры стран "Большой семерки" договорились изучить вопрос об ограничении цен на нефть и газ из России.

Кроме того, Соединенные Штаты Америки и союзники приняли решение не предоставлять страхование российским танкерам, которые перевозят нефть. Это поможет предотвратить транспортировку энергоносителя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Санкции
NEWS
Когда закончится война в Украине: возможные сроки и условия
Когда закончится война в Украине: возможные сроки и условия
DAILY
Хватит ли Украине газа и угля на зиму? В Кабмине готовят несколько сценариев
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Хватит ли Украине газа и угля на зиму? В Кабмине готовят несколько сценариев