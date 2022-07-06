Мільярдний проект РФ з видобутку нафти в Арктиці зупинений: у чому причина

Великий проект російської "Роснефти" з видобутку пального в Арктиці зупинений через санкції. Інвестори оцінювали його в 70 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови офісу президента Андрія Єрмака.

"Великий проект розробки нафти в Арктиці" Восток Ойл "російської" Роснефти " зупинився через санкції. До кінця десятиліття там планувалося добувати 2% нафти в світі. Однак, за прогнозами, запустити його не вийде до 2029 року, хоча запуск планувався в 2024 - му", - заявив він.

Єрмак додав, що газове ембарго це головний пункт, який повинен бути в сьомому санкційному пакеті ЄС. Також, за словами глави ОП, необхідно обмежити весь імпорт російської нафти.