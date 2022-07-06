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Мільярдний проект РФ з видобутку нафти в Арктиці зупинений: у чому причина

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Київ, Середа 06 липня 2022 11:16
Мільярдний проект РФ з видобутку нафти в Арктиці зупинений: у чому причина Фото: Росія не зможе видобувати нафту в Арктиці через санкції (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Великий проект російської "Роснефти" з видобутку пального в Арктиці зупинений через санкції. Інвестори оцінювали його в 70 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови офісу президента Андрія Єрмака.

"Великий проект розробки нафти в Арктиці" Восток Ойл "російської" Роснефти " зупинився через санкції. До кінця десятиліття там планувалося добувати 2% нафти в світі. Однак, за прогнозами, запустити його не вийде до 2029 року, хоча запуск планувався в 2024 - му", - заявив він.

Єрмак додав, що газове ембарго це головний пункт, який повинен бути в сьомому санкційному пакеті ЄС. Також, за словами глави ОП, необхідно обмежити весь імпорт російської нафти.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що лідери країн "Великої сімки" домовилися вивчити питання про обмеження цін на нафту і газ з Росії.

Крім того, Сполучені Штати Америки і союзники прийняли рішення не надавати страхування російським танкерам, які перевозять нафту. Це допоможе запобігти транспортуванню енергоносія.

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