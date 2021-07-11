Миллиардер Брэнсон отправляется в космос: трансляция первого туристического полета

Первый туристический полет

Брэнсон станет первым в мире космическим туристом. Вместе с ним на борту корабля Unity 22 компании Virgin Galactic полетят главная инструктор астронавтов Бет Мозес, главный инженер Колин Беннетт и вице-президент по государственным делам и исследованиям Сириша Банлда. Управлять самолетом будут опытные пилоты Дэйв Маккей и Майкл Масуччи.

Запуск корабля Unity 22 состоится сегодня в 16:00 из космопорта "Америка" в Нью-Мексико. Запуск будет транслировать компания Virgin Galactic на платформе YouTube и в социальных сетях.

Посмотреть на запуск можно и на нашем сайте:

Как будет проходить полет

Ракетоплан Virgin Galactic поднимется в небо из космопорта "Америка" вместе с самолетом-носителем, внутри которого будут находиться Брэнсон и другие туристы. Когда ракетоплан достигнет необходимой высоты, самолет-носитель отсоединится от него и с помощью собственного двигателя поднимется на высоту 80 километров.

В общем весь полет продлится около 2,5 часа, а в состоянии невесомости экипаж будет находиться всего 5-6 минут. После выхода на заданную высоту, самолет-носитель самостоятельно вернется на Землю и приземлится в космопорту.

Конкурент Брэнсона не признает, что полет космический

Компания конкурента Брэнсона - богатейшего человека мира Джеффа Безоса - Blue Origin отказывается признавать этот полет космическим. Спор основывается на том, что корабль Unity 22 с Брэнсоном поднимется на 80 километров и пройдет ниже линии Кармана.

Линия Кармана - общепризнанная высота в 100 км, с которой начинается космос.

Однако масла в огонь подливает и то, что Брэнсон опередит Безоса в этих космических состязаниях. Через несколько дней основатель Amazon должен совершить свой космический полет на корабле New Shepard собственной компании Blue Origin.

Безос должен был стать первым владельцем космической компании, отправившимся в космос, однако Брэнсон получил разрешение на полет раньше.