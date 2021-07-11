Мільярдер Бренсон відправляється у космос: трансляція першого туристичного польоту

Перший туристичний політ

Бренсон стане першим у світі космічним туристом. Разом з ним на борту корабля Unity 22 компанії Virgin Galactic полетять головна інструкторка астронавтів Бет Мозес, головний інженер Колін Беннетт та віце-президентка з державних справ та досліджень Сіріша Банлда. Керуватимуть літаком досвідчені пілоти Дейв Маккей та Майкл Масуччі.

Запуск корабля Unity 22 відбудеться сьогодні о 16:00 з космопорту "Америка" у Нью-Мексико. Запуск транслюватиме компанія Virgin Galactic на платформі YouTube та у соціальних мережах.

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Як буде проходити політ

Ракетоплан Virgin Galactic підніметься в небо з космопорту "Америка" разом з літаком-носієм, всередині якого будуть перебувати Бренсон та інші туристи. Коли ракетоплан досягне необхідної висоти, літак-носій від'єднається від нього та за допомогою власного двигуна підніметься на висоту 80 кілометрів.

Загалом весь політ триватиме близько 2,5 години, а у стані невагомості екіпаж перебуватиме всього 5-6 хвилин. Після виходу на задану висоту, літак-носій самостійно повернеться на Землю та приземлиться в космопорті.

Конкурент Бренсона не визнає, що політ космічний

Компанія конкурента Бренсона - найбагатшої людини світу Джеффа Безоса - Blue Origin відмовляється визнавати цей політ космічним. Суперечка ґрунтується на тому, що корабель Unity 22 з Бренсоном підніметься на 80 кілометрів і пройде нижче лінії Кармана.

Лінія Кармана - загальновизнана висота в 100 км, з якої починається космос.

Однак оливи в вогонь підливає і те, що Бренсон випередить Безоса у цих космічних змаганнях. Через декілька днів засновник Amazon повинен здійснити свій космічний політ на кораблі New Shepard власної компанії Blue Origin.

Безос повинен був стати першим власником космічної компанії, що відправився в космос, однак Бренсон отримав дозвіл на політ раніше.