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Миллиардер Безос представил модель космического корабля для полетов на Луну


Космический корабль сможет доставлять на поверхность Луны научное оборудование, спутники

Основатель компании Blue Origin Джефф Безос представил макет космического аппарата Blue Moon для высадки на Луну. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Беспилотный многоразовый космический корабль сможет доставлять на поверхность Луны научное оборудование, спутники и до четырех небольших роверов, отмечает BBC News. Blue Moon сможет запускать спутники на орбиту Луны.

"Пришло время вернуться на Луну - на этот раз чтобы остаться", - сказал Безос во время презентации в Вашингтоне, на которой присутствовали потенциальные клиенты и представители NASA.

В сообщении Blue Origin в Twitter говорится, что компания готова поддержать NASA в планах по высадке на Луне в 2024 году. О том, что NASA собирается отправить астронавтов на южный полюс Луны к 2024 году, в марте 2019 года сообщил вице-президент США Майк Пенс.

Напомним, в Соединенных Штатах успешно прошел тестовый запуск многоразовой ракеты New Shepard для суборбитальных полетов компании Blue Origin основателя Amazon Джеффа Безоса. Как отмечает издание, это 11-й испытательный полет New Shepard.

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